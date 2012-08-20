«Метинвест» приобрела складской комплекс в России. Сумма сделки не называется

Дочернее предприятие крупнейшего украинского производителя металлопродукции группы «Метинвест» в России - «Метинвест Евразия» - в рамках развития сети дистрибуции на российском рынке приобрела 85,2% акций расположенного в Белгороде складского комплекса «Белгородметаллоснаб», говорится в сообщении «Метинвеста».

«Метинвест» не называет суммы сделки.

Согласно сообщению, «Белгородметаллоснаб» станет металлобазой для продукции предприятий группы «Метинвест» и позволит сократить расходы на грузообработку.

«Приобретение и интеграция ЗАО «Белгородметаллоснаб» в группу «Метинвест» – это стратегически важный шаг, который поможет нам выйти на качественно новый уровень обслуживания российских клиентов, оптимизировать цепочки поставок, сократить затраты на грузообработку. Возможности новой базы позволят нам полностью обеспечить розничные отгрузки покупателям не только в Белгородской области, но и в целом в Центрально-Черноземном регионе», - цитирует пресс-релиз генерального директора «Метинвест Евразия» Романа Рыбалова.

«Белгородметаллоснаб» способен обеспечить ежемесячный грузооборот металла в размере не менее 30 тыс. тонн (прием, хранение, отгрузка) и разовое хранение в размере 50 тыс. тонн.

Комплекс включает в себя 7,5 тыс. га земли, около 30 тыс. кв. м открытых и крытых складских площадей, таможенный склад временного хранения, крановое хозяйство, собственные железнодорожные пути, тепловозы, другое оборудование.

Справка УНИАН «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. В группу, в частности, входят Мариупольский металлургический меткомбинат им. Илиьича, Азовсталь, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод. В июле 2012 года в состав группы вошел меткомбинат Запорожсталь.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).