Глава Запорожской ОГА просит Януковича и Азарова помочь передать ЗЗФ подстанцию

Председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу и Премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой оказать содействие в передаче Запорожскому заводу ферросплавов подстанции «Ферросплавная-2»

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам прессы и информации Запорожской ОГА, об этом сообщил заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Петр Гончарук сегодня на совещании с представителями Запорожского обкома профсоюзов работников металлургической и горнодобывающей промышленности и профсоюзных комитетов ЗЗФ и ПАО «Днепроспецсталь».

В частности, в обращении отмечается, что передача ЗЗФ подстанции «Ферросплавная-2» позволит заводу перейти со II на I класс потребления электроэнергии и таким образом снизить затраты, ныне вынуждающие предприятие останавливать производство и сокращать людей.

«Мы детально изучили ситуацию на предприятиях. Для скорейшего разрешения ситуации глава облгосадминистрации уже обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу и Премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать передаче Запорожскому заводу ферросплавов подстанции «Ферросплавная-2 », а также возмещению НДС завода «Днепроспецсталь», - цитирует управление П.Гончарука.

В управлении вопросам прессы и информации ЗОГА так же отметили, что «А.Пеклушенко инициировал встречу Главы Правительства с владельцами предприятий для определения дальнейших перспектив работы заводов и позиции собственников по вопросу массового сокращения людей, работающих на предприятиях».

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

По данным официальной отчетности, ЗЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 г.

По данным председателя Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председателя правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павла Кравченко, основная причина столь резкого изменения ситуации на ЗЗФ – перевод завода на II класс потребления электроэнергии при работе по которому завод не имеет возможности конкурировать с зарубежными ферросплавными предприятиями.

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