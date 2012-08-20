«Дочерний банк Сбербанка России» предоставил ВостГОКу кредитную линию на 150 млн грн

Крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, Желтые Воды, Днепропетровская обл.) привлек у «Дочернего банка Сбербанка России» (г. Киев) возобновляемую мультивалютную кредитную линию лимитом эквивалентным 150 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор подписан 14 августа. Стоимость пользования кредитными ресурсами составит 38,02 млн грн.

Справка УНИАН. ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. ГП «ВостГОК» выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).