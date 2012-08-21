Ferrexpo в 1 полугодии сократила чистую прибыль вдвое - до 145,6 млн долл.

Горнорудная компания Ferrexpo, владеющая крупнейшим в Украине Полтавским горно-обогатительным комбинатом, в первом полугодии 2012 года сократила чистую прибыль до 145,6 млн долларов с 293,9 млн долларов за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка компании в январе-июне 2012 года упала до 731,3 млн долларов с 854,9 млн долларов в первом полугодии 2011 года, а показатель EBITDA сократился за этот период до 240,3 млн долларов с 400,8 млн долларов годом ранее.

Производство компанией окатышей за шесть первых месяцев 2012 года сократилось до 4,7 млн тонн с 4,8 млн тонн в первом полугодии 2011 года. На 30 июня 2012 года общий долг компании составил 251 млн долларов по сравнению с 80 млн долларов на 31 декабря 2011 года.

По словам председателя совета директоров компании без исполнительных полномочий Майкла Абрахамса, уменьшение прибыли компании по сравнению с рекордными показателями 2011 года связано со снижением цен на руду и увеличением стоимости сырья.

«В отчетный период на рынке железной руды наблюдалась нестабильная конъюнктура, на 20% упали рыночные цены на железную руду. Однако на окатыши Ferrexpo сохранился высокий спрос, за отчетный период средняя цена на окатыши снизилась всего на 12%. Группа продолжает эффективно работать, повысив производство из собственной руды на 4% по сравнению с 1-м полугодием 2011 года. С учетом производства дополнительной руды на Еристовском горно-обогатительном комбинате (ЕГОК) в 2014 году ожидается увеличение годовых объемов производства», – цитирует обнародованный финансовый отчет Абрахамса.

Обнародованные Ferrexpo финансовые результаты за первое полугодие разочаровали украинских инвестиционных аналитиков.

По словам старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, результаты компании оказались ожидаемо слабыми и несколько не дотянули до консенсус-прогноза.

«Выручка компании уменьшилась в результате сокращения объемов реализации окатышей и понижения цен, снижение рентабельности можно объяснить резким увеличением издержек производства, в частности на электроэнергию, газ и другие статьи», - сказал Саква агентству УНИАН.

По его словам, во 2-й половине 2012 года результаты деятельности Ferrexpo будут зависеть главным образом от динамики цен на окатыши, поскольку расходы на газ и электроэнергию должны остаться на текущем уровне до конца года.

Налитик инвесткомпании Concorde Capital Роман Тополюк обратил внимание на рост задолженности государства по возмещению Ferrexpo экспортного НДС, что негативно влияет на рабочий капитал компании.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 10 миллионов тонн в год. Основными потребителями продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона).

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.