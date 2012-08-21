Украина через ВТО сможет добиваться от РФ снятия торговых ограничений – российский эксперт

Москва. Украина через ВТО сможет добиваться от России снятия торговых ограничений для доступа товаров украинского производства на российский рынок.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Вячеслав Евсеев.

«У Украины теперь появляется возможность оспаривать защитные, антидемпинговые меры, инициируемые российскими производителями через ВТО», - сказал В.Евсеев.

По его словам, если раньше Россия вводила защитные меры и далее этот вопрос обсуждался на двухстороннем уровне, то теперь ситуация изменится.

Эксперт отметил, что спорить Украине с Россией всегда было сложно, но теперь у Киева появляется новый рычаг – орган регулирования торговых споров ВТО.

«Сейчас Украина сможет решать вопрос с доступом на российский рынок через ВТО, если считает, что ограничения введены необоснованно. Если Украина инициирует спор, то к нему могут присоединиться и ЕС, и США, и Грузия, и Молдавия», - сказал он.

При этом В.Евсеев считает, что Россия продолжит защищать свой рынок от традиционно конкурентных украинских товаров, в частности труб, продукции машиностроения, сельского хозяйства.

«Я думаю, различные меры защиты будут и дальше использоваться. Это никуда не денется», - сказал он.

23 августа Россия окончательно станет членом ВТО.