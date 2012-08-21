«Завод-410 ГА» планирует модернизировать вертолеты Ми-8Т и самолеты АН-26

Авиаремонтное госпредприятие «Завод-410 гражданской авиации» («Завод-410 ГА») планирует в рамках программы «Украинский вертолет» совместно с АО «Мотор Сич» модернизировать 30 вертолетов Ми-8Т.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Завода-410 ГА» Сергей Подреза в ходе предвыборного визита на предприятие вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко.

С.Подреза отметил, что авиаремонтный завод просит руководство государства посодействовать в реализации программы «Украинский вертолет», а также в программе модернизации самолетов АН-26 в самолет АН-26-М.

Кроме того, он сообщил, что предприятие ведет работу по сертификации, которая позволит ему обслуживать самолеты типа Boeing-737, А-320 и MD-80, -82, -83. В частности, на сегодняшний день предприятие уже провело обслуживание 15 самолетов Boeing-737.

Также завод планирует освоить обслуживание двигателей Pratt & Whitney 100-й и 120-й серии, которые используются на самолетах ATR-42 и ATR-72.

Комментируя возможности обслуживания двигателей самолетов типа АН-148, С.Подреза отметил, что на сегодня «нет количества самолетов для того, чтобы делать необходимое количество двигателей».

В то же время, он сообщил, что для развития предприятия и создания центра по техническому обслуживанию авиатехники необходимо увеличение количества ангаров, способных принимать самолеты круглый год.

В настоящее время на предприятии в разной степени готовности на обслуживании находятся 6 самолетов АН-32, самолет АН-26, АН-72, АН-74-200.

Напомним, в 2011 году премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Украина намерена в ближайшее время наладить производство собственных вертолетов. При этом Украина производит двигатели для практически всех типов вертолетов, которые существуют в мире.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Завод 410 ГА» (Киев) специализируется на ремонте самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 и ремонте двигателей Д-36 1 серии, серии 1А, 2А для самолетов Як-42, Ан-72, Ан-74.