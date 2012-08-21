Украина опустилась на 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Производства стали в Украине в июле составило 2,970 млн тонн, что, несмотря на рост на 5,7% к уровню июля 2011 года, опустило страну на десятое с девятого места в мировом рейтинге производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации Ассоциации, за семь месяцев 2012 года производство стали в Украине составило 20,146 млн тонн, что на 1,8% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Общий объем производства стали в мире в январе-июле 2012 года увеличился по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% до 895,4 млн тонн.

В прошлом месяце мировое производство стали увеличилось по сравнению с июлем прошлого года на 1,8%, до 129,7 млн тонн, а по сравнению с предыдущим месяцем - июнем - на 1,4%.

Загрузка производственных мощностей в июле снизилась до 78,7% с 80,4% в июне. По сравнению с июлем 2011 загрузка мощностей сократилась на 0,8%.

По итогам семи месяцев 2012 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 419,5 млн тонн (рост на 2,1% к периоду 2011 г.) остался Китай. За ним следуют Япония – 63,3 млн тонн (рост на 0,2%) и США – 53,6 млн тонн (рост на 7,1%).

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