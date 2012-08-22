Россия стала членом ВТО. Заявляет, что ее политика будет "достаточно агрессивной"

Россия стала членом Всемирной торговой организации - 22 августа в 00:00 часов по женевскому времени была поставлена последняя точка в процессе присоединения РФ к ВТО, занявшего 19 лет.

Таким образом, количество стран-членов ВТО увеличилось до 156-ти.

Согласно правилам ВТО, полноправным членом организации страна становится через 30 дней после завершения ратификационного процесса. 10 и 18 июля 2012 года протокол о вступлении РФ в ВТО одобрила Госдума и ратифицировал Совет Федерации, 21 июля закон о ратификации протокола подписал президент РФ Владимир Путин, после чего и был запущен упомянутый месячный срок, истекший сегодня.

Очевидно то, что Россию в ближайшие годы ждут многочисленные споры с торговыми партнерами с задействованием механизмов Организации. Причем взаимные претензии за десятилетия, что РФ не была членом ВТО, успели накопиться с обеих сторон. По крайней мере, министр экономического развития РФ Андрей Белоусов уже предупредил, что характер российской внешнеэкономической политики "будет достаточно агрессивным".

ВТО, имеющая статус специализированного учреждения ООН, начала функционировать 1 января 1995 года /соглашение об учреждении было подписано в Марракеше в 1994 г/. Организация является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле /ГАТТ/, действовавшего с 1947 года. ВТО - единственный международный орган, осуществляющий надзорные функции в области мировой торговли. Каждое из государств-участников должно предоставлять другим режим наибольшего благоприятствования в торговле. Для развивающихся стран предусмотрены некоторые льготы, передает ИТАР-ТАСС.