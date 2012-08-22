Азаров поручил "немедленно разработать меры" по поддержке металлургии и машиностроения

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным министерствам немедленно разработать меры по поддержке металлургии и машиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Н.Азаров отметил, что по результатам промпроизводства в июле стало очевидно, что в этих отраслях существуют проблемы.

«Выявились проблемы у металлургов и машиностроителей, обращаю на это внимание руководителей соответствующих ведомств и поручаю немедленно предложить меры поддержки этих отраслей», - сказал премьер.

При этом он отметил, что рост промпроизводства в июле на 3% произошел в основном за счет добывающей промышленности и производства электроэнергии.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в июле против июня 2012 года промышленное производство выросло на 3%, а по сравнению с июлем 2011 года спад промпроизводства составил 0,9%.

При этом наибольшее снижение объемов промпроизводства в июле 2012 года против июля 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 32,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 8,6%.

Также спад производства зафиксирован в машиностроении - на 7,4%. В частности, спад объемов производства машин и оборудования оставил - 11,6%, электрического, электронного и оптического оборудования - 13,7%, транспортных средств и оборудования - 1%.

В январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,2%.