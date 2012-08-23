ТС обновил пошлины с учетом вступления России в ВТО. Обнародованы основные изменения

Единый таможенный тариф (ЕТТ) стран Таможенного союза, обновленный с учетом обязательств РФ перед Всемирной торговой организацией, начинает действовать в четверг, 23 августа. При этом на 90% импортные пошлины сохраняются на прежнем уровне.

Накануне вступил в силу протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, и таким образом РФ стала 156-м членом этой организации.

Новая редакция ЕТТ была принята советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в июле. Снижение ввозного таможенного тарифа затронет ставки примерно по 1 тысяче товарных позиций из примерно 11 тысяч. По предварительным расчетам, при переходе на новую редакцию ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины уменьшится с 9,6% до 7,5-7,8%.

Речь идет в первую очередь о возврате импортных пошлин, повышавшихся в период кризиса в 2008-2009 годах, на исходный уровень.

Для импорта еще четверти товаров пошлины будут снижены до того уровня, о котором договорились переговорщики, спустя три года. Самый долгий период вступления в силу оговоренных итоговых ставок - восемь лет для мяса птицы, семь лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов, передает РИА "Новости".

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ - ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Наибольшие изменения тарифов произошли для продуктов питания и других потребительских товаров, причем в части продовольствия сильнее всего они затронут мясную и молочную группы, а также некоторые виды овощей и фруктов.

Так, пошлина на импорт свинины в рамках квоты будет снижена до 0% с нынешних 15%, но не менее 0,25 евро за килограмм; на импорт свинины вне квоты - до 65% с нынешних 75%, но не менее 1,5 евро за килограмм. Импортная пошлина на готовые мясные изделия снижается до 20%, но не менее 0,4 евро за килограмм с 25%, но не менее 0,4 евро за килограмм.

Предполагается, что квота на импорт свинины будет отменена с 1 января 2020 года, а квоты по говядине и птице будут действовать до тех пор, пока Россия не решит их отменить. В частности, квота на охлажденную говядину в соответствии с документами по ВТО составляет 40 тысяч тонн на неопределенный период.

Новая пошлина на воз сливочного масла составит с 23 августа 15%, но не менее 0,29 евро за килограмм против прежних 15%, но не менее 0,4 евро. Изменятся пошлины и на ввоз многих сыров. В частности, ввозная пошлина на молодые сыры с содержанием жира не более 40% снизится до 15%, но не менее 0,25 евро за килограмм. А, например, пошлина на импорт таких сыров как камамбер и бри опустится до 15%, но не менее 0,3 евро за килограмм с прежних 15%, но не менее 0,6 евро за килограмм.

В сегменте фруктов снижается ввозная пошлина на яблоки, а также лимоны и лаймы, из овощей - на помидоры и огурцы. Например, пошлина на ввоз огурцов уменьшается до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм - такая ставка будет действовать в течение всего года. Ранее в период с 16 мая по 31 октября пошлина составляла 15%, но не менее 0,12 евро за килограмм, и лишь с 1 ноября по 15 мая она опускалась до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм.

Согласно обязательствам перед ВТО, Россия оставит неизменной запретительную пошлину на импорт спирта, но снизит пошлину на импорт большей части крепких напитков в течение трех лет с 2 евро за литр продукции до 1,5 евро. Также значительно снизится пошлина на минеральную воду, пиво, вина, шампанское, вермуты.

На готовые продукты из рыбы пошлины уменьшатся лишь в перспективе и то незначительно - с 15% до 12,5-12% за один-три года. Что касается рыбного сырья, то на многие его виды пошлины опустятся с нынешних 10% до 6-8%, в отдельных случаях до 3-5%.

ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

В соответствии с соглашением по ВТО предусматривается и постепенное снижение пошлин на большую часть текстильной продукции, включая одежду. Например, с четверга ввозная пошлина на пальто, плащи, куртки и аналогичные изделия уменьшается до 10%, но не менее 3 евро за килограмм с 10%, но не менее 5 евро; на костюмы, в том числе из шерстяной ткани, брюки, платья - до 10%, но не менее 2,5 евро за килограмм с 10%, но не менее 4 евро. Ввоз рубашек и женских блузок будет облагаться пошлиной в 10%, но не менее 2 евро за килограмм вместо 10%, но не менее 3 евро. Процентная ставка на детскую одежду остается на уровне 10%, но планка снижается до 1,5 евро с 2 евро за килограмм. Предполагается также снижение к 2014 году пошлин на большинство разновидностей натурального меха - с 10% до 5%, а на большинство предметов одежды из меха - к 2015 году - с 20% до 10%. Однако с 23 августа они пока не меняются.

Согласно обязательствам российской стороны, с даты вступления в ВТО пошлины на бытовую технику и электронику остаются неизменными, однако по некоторым позициям будут постепенно снижаться в дальнейшем, начиная с 2013 года. Так, с 1 января 2013 года обнулится пошлина на сотовые телефоны с текущих 5%. Пошлины на компьютеры, как стационарные, так и лэптопы, снизятся с 10% до 9% к 2015 году. На DVD-проигрыватели пошлины снизятся к 2016 году с 15% до 8%, на LCD-мониторы с 20% до нуля к 2015 году, на микроволновые печи - с 20% до 10% к 2017 году, на пылесосы с 15% до 9% к 2015 году. Операторы телекоммуникационной связи не ожидают существенных изменений стоимости оборудования, так как сейчас таможенные пошлины составляют всего 5-10% и будут постепенно отменены к 2013-2015 годам. Для некоторых видов оборудования таможенные пошлины уже нулевые.

К 2014-2015 годам предусматривается снижение пошлин на фармацевтическую продукцию, однако именно с 23 августа произойдет лишь незначительное снижение пошлин по отдельным позициям. Также в течение нескольких лет постепенно будет снижена пошлина на парфюмерию, косметику и гигиенические средства. Например, пошлина на шампуни, зубную пасту, лосьоны, духи и туалетную воду к 2016 году снизится с 15% до 6,5%, аналогичным образом снизятся пошлины на декоративную косметику, но только к 2017 году.