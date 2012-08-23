Закупку без тендеров предлагают разрешить 17 предприятиям ОПК

Министерство экономического развития и торговли предлагает освободить 17 предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе ГП «Антонов», ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля, харьковский завод имени Малышева от необходимости проводить тендеры по закупке товаров и услуг за государственные средства.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте министерства для обсуждения.

Документом предлагается внести соответствующие изменения в перечень предприятий ОПК, на которые не распространяется действие Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”.

Перечень предлагается дополнить также предприятиями: Государственное предприятие “Севастопольское авиационное предприятие”; Государственное предприятие Министерства обороны “Запорожский автомобильный ремонтный завод” (воинская часть А 0652); Государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод “Мотор”; Государственное предприятие “Феодосийский судомеханический завод” Министерства обороны; Государственное предприятие “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова”; Государственное научно-производственное предприятие “Объединение “Коммунар”; Открытое акционерное общество “Феодосийская судостроительная компания “Море”; Публичное акционерное общество “Научно-производственное объединение “Киевский завод автоматики им. Г.И.Петровского”; Государственное предприятие “Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”; Государственное предприятие “Научно-производственное объединение Павлоградский химический завод”; Государственное предприятие “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г.Ивченко; Херсонский государственный завод “Паллада”; Государственное предприятие “Научно-производственный комплекс газотурбостроения “Заря” – “Машпроект”.