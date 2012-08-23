Кабмин предлагает временно ввести новые правила для участников тендеров на госзакупки

Кабинет министров Украины предлагает для поддержки отечественного производителя временно, до 31 декабря 2015 г., ввести в перечень квалификационных критериев по проведению госзакупок условие, согласно которому участники конкурса должны иметь собственные производственные мощности или сервис на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующий законопроект об изменениях в Закон Украины "О проведении государственных закупок" одобрен на заседании Кабинета министров 22 августа.

Изменения в закон предлагается внести во исполнение поручения Президента от 3 мая т.г., которым определена необходимость введения такого временного условия - на срок до 3 лет.

Принятие данного законопроекта, отмечают в Минэкономразвития, будет способствовать совершенствованию законодательства в сфере государственных закупок в части поддержки отечественного производителя при осуществлении процедуры государственных закупок.