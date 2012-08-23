Вопрос восстановления производства Ан-124 «Руслан» решится 24 августа в Ульяновске

В Ульяновске в ходе Международного авиатранспортного форума «МАТФ-2012» обсудят восстановление производства украинско-российского Ан-124 «Руслан».

Как сообщили УНИАН организаторы, «МАТФ-2012» будет проходить 23-25 августа, а конференция «Восстановление производства самолета Ан-124 «Руслан» запланирована на 24 августа.

Куратором мероприятия выступает грузовая авиакомпания «Волга-Днепр».

Принять участие в обсуждении приглашены президент «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян, президент «Боинг Россия и СНГ» Сергей Кравченко и другие.

Напомним, 12 апреля вице-премьер России по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия намерена построить для своих нужд около 70 украинско-российских самолетов Ан-124 «Руслан».

15 июня заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь заявил, что Украина «не всегда оперативно и адекватно» реагирует на предложения по модернизации транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.