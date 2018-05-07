Данилишин: Зона свободной торговли СНГ заведет Украину в Таможенный союз

В середине сентября вступит в силу Соглашение о Зоне свободной торговли в рамках СНГ, по поводу которого не смолкают дискуссии между ярыми сторонниками и не менее ярыми противниками. Экс-министр экономики Богдан Данилишин (занимал должность с декабря 2008 г. по март 2010 г.) в эксклюзивном интервью УНИАН отметил, что начало действия ЗСТ станет шагом к присоединению Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. И уже в сентябре по этому вопросу могут начаться усиленные консультации:

- Богдан Михайлович, Президент Украины подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли с СНГ». Что принесет Украине вступление в силу этого закона?

Экс-министр экономики Б.Данилишин

- Произошло то, чего с нетерпением ждали на востоке от территории Украины. Казалось бы, на первый взгляд - ординарное событие. Президент каждый день подписывает десятки законов, но этот [о ратификации договора ЗСТ СНГ], как и антиукраинский акт «О принципах языковой политики», может иметь для дальнейшего развития государства значение как документ, который кардинально меняет векторы развития государства.

- Каким образом и в какую сторону этот Закон может изменить векторы развития страны?

- Сам по себе Договор о зоне свободной торговли с СНГ погоду во взаимной торговле между странами СНГ не меняет. Но для нашей страны ситуация несколько в ином. Еще в начале этого года нынешняя власть констатировала, что Украина стратегически заинтересована в углублении экономической интеграции с РФ и странами СНГ и что для экономического сотрудничества немалый интерес представляет Таможенный союз. Планировалось принимать необходимые меры для реализации данной цели: во-первых, активизировать работу по завершению или формированию полной зоны свободной торговли в соответствии с нормами и правилами ВТО; во-вторых, осуществить экспертные оценки и провести анализ эффектов выгод и рисков как для Украины, так и для стран-участников Таможенного союза; в-третьих, осуществить нормативно-правовое оформление участия Украины в Таможенном союзе на втором этапе экономической интеграции, которым является присоединение к Таможенному союзу.

С целью минимизации влияния финансово-экономического кризиса, потерянного времени (на их взгляд – авт.) и допущенного предыдущим правительством Украины промедления в процессах экономической интеграции нынешняя власть предлагает

активизировать свое участие в данных процессах и в полной мере использует свое право наблюдателя в ЕврАзЭС. Как видим, зона свободной торговли СНГ является отправной точкой для движения в Таможенный Союз и ЕврАзЭС.

- Сложившаяся на сегодня внутриэкономическая ситуация в Украине предполагает, по-вашему, готовность или неготовность страны к вступлению, например, в ЗСТ? Ведь, вступая в любое образование, страна подвергается определенным рискам...

- Конечно, подвергается. Для начала мы должны посмотреть и трезво оценить внутреннее состояние государства, все экономические риски, особенно учитывая то, что мир накрывает новая волна экономического кризиса. В настоящее время мы должны учитывать как политическую, так и экономическую ситуацию в Украине, структурные диспропорции, сложившиеся в экономике.

За более чем два года существования новой власти фактически ничего не сделано в плане как чисто экономическом, так и в системе модернизации страны. Я был и остаюсь сторонником экономических реформ. Но, к сожалению, в нынешней команде их некому осуществлять. Самая главная задача - ликвидировать такие структурные диспропорции и начать осуществлять реальную структурную перестройку экономики. Необходимо, чтобы в структуре производства преобладали не сырьевые отрасли и не те, которые производят продукцию с низким уровнем технологической обработки, а наоборот, с высокой степенью переработки и добавленной стоимостью, высоким уровнем технологичности, производительности. Нужно сокращать энергоемкость промышленности, Вместо того, чтобы уменьшать зависимость от потребления углеводородов – у нас существенно растет доля использования углеводородов в структуре промежуточного потребления в наиболее энергозависимых отраслях: химической, нефтехимической и производстве другой неметаллической продукции. Кроме высокой доли затрат на энергоресурсы в себестоимости промпродукции, остается высокая доля импортируемых энергоресурсов в структуре промежуточного и конечного потребления промышленности. Это объясняется не только значительной долей энергоемких отраслей в структуре производства, но и низкой энергоэффективностью технологической структуры промпроизводства, чрезмерным износом оборудования, использованием устаревших неконкурентоспособных технологий.

Такое состояние дел поставило экономику государства в затруднительное положение, в прямую зависимость от изменений конъюнктуры мирового рынка. В этих условиях было бы правильно провести переориентацию на внутренний рынок, поддержать отечественное производство, повысить потенциал импортозамещения. Но, к сожалению, ни в предыдущие, ни за два последних года такие мероприятия проведены не были, и они требуют существенных вложений в экономику. Сложилась ситуация, когда четыре отрасли формируют 80% всего промышленного потенциала: металлургическое производство, химическая промышленность, машиностроение, пищевая промышленность. Суммарная доля экспорта этих видов промышленной деятельности в общем экспорте промышленности в течение последних десяти лет колебалась в пределах 80%, в общей структуре выпуска промышленности – это более 60%.

- Получается, экономика Украины в нынешнем состоянии может оказаться уязвимой при вступлении в некое глобальное образование? Это основной риск или Вы видите еще какие-либо дополнительные риски?

- Помимо экономической ситуации, хочу привлечь внимание к еще одной детали. Свободная торговля - это доверие и цивилизованные методы ведения дел. К большому сожалению, у стран-участников ЗСТ СНГ доверие друг к другу очень невелико, наблюдается большое стремление видеть в другой стране вассала, конкурента, но не партнера. Мы, постсоветсткие государства, еще не научились вести честный равноправный диалог.

Взять хотя бы ситуацию с трубами. Я знаю, что уже более пяти лет мы имеем соответствующую квоту на поставку труб большого диаметра в Россию. Каждое полугодие подается соответствующая заявка, которая рассматривается российской стороной. В этом году, насколько мне известно, ее вовремя не подали, потом спохватились, и российская сторона пошла навстречу. Только это едва ли можно расценивать как победу в торговых переговорах, как это подается у нас. Откуда тут возникнет доверие?

- Как Вы оцениваете в настоящее время систему взаимосвязей Украина - Таможенный союз, учитывая, что наша страна является членом ВТО? Видите ли Вы какие-то противоречия?

- Любая страна-член ВТО может входить в таможенный союз или зону свободной торговли, гарантируя при этом более благоприятные условия доступа на рынок для членов регионального блока (это определено в статье XXIV «Территориальное применение - Пограничная торговля - Таможенные союзы и зоны свободной торговли» ГАТТ 1994). С целью эффективной реализации внешнеэкономической политики любой таможенный союз предусматривает создание «единой таможенной территории» и межгосударственного органа, а также проведение согласованных мероприятий такой политики.

В этом плане таможенный союз является гораздо более жесткой формой интеграции, чем, например, зона свободной торговли. В рамках Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси такие органы уже созданы (Межгосударственный совет, Комиссия Таможенного союза и т.д.), что на данном этапе противоречит Конституции и законодательству Украины. Это касается как собственно признания полномочий такого наднационального органа в целом, так и, например, координации применения защитных, антидемпинговых и антисубсидиционных мер против товаров происхождением из третьих стран. Нужно также иметь в виду, что в Таможенном союзе Россия имеет 57% голосов при решении вопросов союза, Беларусь и Казахстан - по 21,5%. В случае вступления Украины, даже при условии перераспределения, у РФ будет подавляющее большинство голосов, что для Украины также не может быть приемлемым.

- Украина и Россия уже являются членами ВТО. Как в этом смысле могут быть видоизменены требования ВТО к функционированию Таможенного союза?

-При заключении соглашений о свободной торговле или таможенном союзе правила ВТО требуют от стран-членов соблюдать нормы по охвату преференции преобладающей доли торговли товарами, а также относительно неухудшения доступа для третьих стран. То есть пошлины и другие меры регулирования торговли не должны устанавливаться более ограничивающими, чем это предусмотрено документами ВТО. Сообщение о заключении соглашений о свободной торговле или таможенных союзов должны предоставляться странами-членами Комитета по региональным торговым соглашениям ВТО. Это касается и Украины. Как я уже говорил, статья ХХІV Генерального соглашения по тарифам и торговле и Договоренность о толковании статьи ХХІV регламентируют вопросы создания государствами-членами ВТО таможенных союзов и зон свободной торговли. ГАТТ 1947 разрешает государствам-членам ВТО создание таможенных союзов и зон свободной торговли при условии, что это не приведет к созданию дополнительных ограничений в торговле. Согласно статье ХХІV государства-члены ВТО при создании или присоединении к таможенному союзу обязаны придерживаться условий, которые пока не могут быть согласованы между Украиной как членом ВТО и государствами-членами ТС, которые не являются членами Организации. Участие Украины в ТС может потребовать пересмотра двусторонних соглашений о свободной торговле, стороной которых является Украина, учитывая то, что таможенный союз является единой таможенной территорией, состоящей из таможенных территорий участников такого союза.

- В чем же может быть заинтересована Украина как член ВТО при сотрудничестве с Таможенным союзом?

- Украина может быть заинтересована в полномасштабной имплементации в системе отношений Таможенного союза договорно-правовой базы ВТО. Однако это в настоящее время невозможно, учитывая состояние переговорного процесса по вступлению членов союза в ВТО. Я имею ввиду прежде всего Беларусь. Таким образом, присоединение Украины к Союзу возможно лишь на условиях ВТО, что означает принятие странами-членами ТС условий Украины.

Членство в ВТО не является абсолютной преградой для создания таможенных союзов. Примерами таможенных союзов, признанных ВТО, являются Карибский общий рынок, Экономическое и валютное содружество Центральной Африки, Экономическое сообщество западноафриканских государств. С другой стороны, участие стран, не являющихся членами ВТО, в приведенных выше южноамериканских и африканских таможенных союзах является не решающим при формировании основ группировки, пример Либерии, или достаточно формальным, как в случае с Багамскими островами. Единственной группой, которая классифицируется ВТО как таможенный союз, где большинство составляют страны - не члены ВТО, является Евразийское экономическое сообщество. Международный опыт, в том числе опыт ВТО, свидетельствует также и о том, что членство страны в таможенном союзе не обязательно отменяет право этой страны самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с третьими странами. Присоединение к ТС предусматривает, в том числе, установление общего таможенного тарифа путем унификации тарифов между странами-участницами. В этом случае Украина может гармонизировать таможенный тариф и тариф ТС.

- Насколько возможна такая гармонизация таможенных тарифов?

- В настоящее время она практически невозможна. Прежде всего ввиду тарифных обязательств Украины, которые являются неотъемлемой частью Закона Украины "О ратификации Протокола о вступлении Украины в ВТО", принятого Верховной Радой Украины в 2008 году. Пересмотр тарифных обязательств Украины в рамках ВТО вызовет негативную реакцию государств-членов и приведет к негативным для нас последствиям. Это может быть применение санкций ограничительного характера (не только тарифных) по отношению к Украине, ухудшение ситуации с экспортом; предъявление требований к Украине относительно применения компенсационных механизмов; инициирование странами-членами ВТО обсуждения выполнения Украиной обязательств в рамках ВТО. Анализ возможных торгово-экономических последствий интеграции с ТС показывает, что для Украины преимущества в экспорте состоят только в перечне отмененных изъятий из режимов свободной торговли. Вместе с тем, упрощение таможенного режима, например, в рамках ЗСТ с ЕС позволит Украине не только расширить рынки сбыта собственного экспорта, но и нарастить импорт инвестиционных товаров, использование которых в производстве является предпосылкой стабильного долгосрочного роста экономики. Таким образом, пересмотр ввозных пошлин с целью их гармонизации с таможенным тарифом ТС для Украины как члена ВТО невозможен.

- Кстати, сторонники вступления Украины в ЗСТ СНГ отмечали, что так мы сможем более активно защитить свои права в спорных вопросах. На днях Николай Азаров заявил, что Украина даже сможет добиваться доступа к российской трубе. Насколько реальным Вы считаете успех в вопросе о доступе Украины к российской ГТС для транзита газа из Туркмении? (на сегодня Украина не может диверсифицировать поставки газа, в том числе и потому, что РФ отказывается транзитировать для нас туркменский газ — ред.)

- Я считаю это благими намерениями. Насколько мне известно, трубопроводный транспорт не входит в сферу влияния ЗСТ СНГ – тогда что это за свободная торговля, если из нее выпадает газ, который является обыкновенным товаром? В договоре предусматриваются дополнительные соглашения по транзиту, на которые Россия в настоящее время вряд ли пойдет (представители Исполкома СНГ говорят, что Договор может сделать доступным трубопроводный транспорт для стран-подписантов - ред.). По моему мнению, Россия не пойдет на такой шаг в ближайшее время. Тут ведь вопрос не только в доставке азиатского газа на территорию Украины - это более стратегический и геополитический шаг доступа на европейские рынки. Кроме того, это не только туркменский газ, надо смотреть немного шире, учитывая разветвленную сеть газопроводов Туркменистана и некоторых стран Азии.

- Относительно глобального аспекта - какие последствия будет иметь создание ЗСТ СНГ для переговорного процесса Украины с Европейским Союзом?

- На сегодня фактически парафировано Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. В целом переговорный процесс считается завершенным. Будущая зона свободной торговли между Украиной и ЕС не требует пересмотра существующих договоров о свободной торговле Украины с другими странами. Украина может иметь одновременно зону свободной торговли с Российской Федерацией и Европейским Союзом, а также образовывать в будущем новые зоны свободной торговли. Например, ЕС имеет соглашения о свободной торговле с 24 странами, а с тремя странами (Андорра, Турция, Сан-Марино) - таможенные союзы. В рамках Европейского Союза существует уже общий рынок и общая таможенная политика, которая также предусматривает общий таможенный тариф по отношению к третьим странам.

Теоретически, в случае вхождения Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном Европейский Союз должен будет образовывать зону свободной торговли только с Таможенным союзом, а не с отдельной страной (например, Украиной), которая входит в этот союз. Вместе с тем, ЕС не практикует образование зон свободной торговли с теми региональными группами стран, в которые входят не члены ВТО (в случае Таможенного союза - это Казахстан, Беларусь). При этом создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС не станет препятствием для торговых отношений Украины со странами Таможенного союза в составе России, Беларуси и Казахстана. Политика ЕС предусматривает создание зон свободной торговли со многими странами мира, поэтому можно предположить, что вступление Беларуси и Казахстана в ВТО откроет дорогу к переговорам по образованию зон свободной торговли между ними и Европейским Союзом. Таким образом, в случае присоединения Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном это повлечет фактическое прекращение переговорного процесса с ЕС до момента вступления всех указанных стран в ВТО.

- Зона свободной торговли вступит в действие уже в сентябре. Насколько скоро, на Ваш взгляд, может быть поднят и решен вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу?

- Я думаю, что, начиная со второй половины сентября, начнутся более усиленные консультации по всем ключевым вопросам, будут сделаны определенные заявления на высшем государственном уровне. До выборов могут быть подписаны некоторые документы.

- Спасибо за интервью.

Беседовал Юрий Дощатов (УНИАН)