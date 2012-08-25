Янукович: нужно найти пути сотрудничества с Россией после ее вступления в ВТО

Украине и России необходимо найти эффективные пути экономического сотрудничества после вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Для Украины Россия является одним из главных торговых партнеров. Мы хотели бы, чтобы этот процесс (вступления России в ВТО) был как можно более эффективным», – сказал В.Янукович.

Он отметил, что в перспективе для Украины и России важно получить рынки сбыта товаров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Глава государства также добавил, что важным для двусторонних отношений остается ряд вопросов, в частности относительно тяжелого машиностроения. «Я хотел бы, чтобы мы в разные вопросы внесли как можно больше ясности: что мы будем делать с самолетостроением, энергетическим машиностроением и судостроением», – сказал В.Янукович.