Украина наращивает сотрудничество... с ЕЭП

Президенты В.Путин и В.Янукович

Украинское правительство, согласно заявленным планам, продолжает активную работу по расширению торгово-экономических отношений с крупнейшими партнерами – Евросоюзом и СНГ, в частности, Таможенным союзом. После парафирования 20 июля соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, Украина ратифицировала Договор о ЗСТ СНГ, который вступит в силу уже в сентябре текущего года. Но на подходе новый документ - теперь уже отдельно со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП).

Меморандум о сотрудничестве

Евразийская экономическая комиссия и правительство Украины в самое ближайшее время планируют подписать Меморандум о сотрудничестве в торговле . Как сталоизвестноУНИАН, проект документа окончательно согласован обеими сторонами. Не исключено, что он будет подписан в понедельник, 27 августа, в Киеве в ходе визита министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева.

Цель Меморандума, согласно проекту документа, - «укрепление сотрудничества между государствами - членами ТС и ЕЭП и Украиной, повышение его результативности, анализ проблем взаимной торговли и поиск взаимоприемлемых путей решения».

Документ не содержит никаких конкретных планов по секторальному сотрудничеству или сотрудничеству с третьими сторонами. Он фиксирует лишь намерения более детально и согласованно прорабатывать все вопросы взаимной торговли Украины со странами ТС и ЕЭП. В частности, Меморандум предусматривает: обмен информацией о мерах, оказывающих влияние на торговлю; изучение возможностей повышения транспарентности существующих административных и регулятивных систем, относящихся к торговле; обмен опытом с целью повышения предсказуемости регулятивной среды в области торговли; оценку последствий действующих и планируемых к применению мер регулирования торговли товарами; организацию консультаций по конкретным проблемным вопросам и поиск путей их взаимоприемлемого решения; обмен статистическими данными о динамике торговых и инвестиционных потоков между государствами - членами ТС и ЕЭП и Украиной; разработка рекомендаций и способствование взаимодействию деловых кругов, объединений и ассоциаций бизнеса по вопросам, входящим в сферу ведения настоящего документа.

Выполнение принципов меморандума будет возложено на министров, отвечающих за торговлю, работающих в рамках «Диалога по торговым вопросам».

Встречи на уровне руководителей «диалога» будут проводиться не реже одного раза в полгода, при этом в состав делегации Евразийской экономической комиссии будут входить полномочные представители государств - членов ТС и ЕЭП. Первое заседание руководителей «диалога», согласно проекту документа, должно быть проведено в течение трех месяцев спустя даты подписания меморандума.

Украина не хочет закрывать глаза на вольности России

Сейчас, на фоне паузы, грозящей перерасти в прекращение развития любых, в том числе торгово-экономических отношений со странами Евросоюза, меморандум о сотрудничестве с Евразийской комиссией выглядит горазда значимее, чем обычный рамочный документ. Он практически подтверждает, что потенциал развития отношений Украины с восточными партнерами существует, процесс поиска путей его реализации находится в активной фазе.

Кроме того, буквально 25 августа, в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным, Виктор Янукович заявил, что Украина хотела бы стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и рассчитывает, что РФ выступит одним из ее партнеров в этом объединении (Участники ШОС - Казахстан, Киргизия, КНР, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Наблюдатели - Афганистан, Индия, Иран, Монголия, Пакистан).

Об определенном акценте «на Восток» может свидетельствовать и недавнее заявление Януковича о том, что евроинтеграция «любой ценой» для Украины неприемлема.

Вместе с тем, Украина не намерена «закрывать глаза» на определенные вольности России в рамках сотрудничества.

Согласно информации, которойрасполагаетУНИАН, Украина недовольна введением РФ с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию.

Если претензии Киева по этому поводу еще не были высказаны Москве официально, то в ближайшее время это произойдет.

Киев считает, что такое одностороннее решение Москвы противоречит Договору Евразийской комиссии, которая является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. Также введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о ЗСТ СНГ, который вступит в силу в середине сентября.

Так или иначе, но развитие отношений с постсоветскими странами необходимо, поскольку это важнейшие торговые партнеры Украины. К примеру, за 6 месяцев 2012 года товарооборот с СНГ от общего объема составил почти 40% (29,4 млрд долл. США), причем на страны Таможенного союза их этого показателя приходится почти 95% (27,9 млрд долл. США).

Вместе с тем, вызывает большое сомнение, что Украина в рамках евразийского сотрудничества сможет наладить с партнерами равноправные и взаимовыгодные отношения.

Юрий Дощатов (УНИАН)