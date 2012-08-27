Кабмин: введение РФ утилизационного сбора на авто не согласуется с нормами ЗСТ СНГ

В правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ.

Речь об этом идет в статье «Украина наращивает сотрудничество... с ЕЭП», опубликованной на сайте «УНИАН-экономика».

«Введение утилизационного сбора, по мнению Киева, не согласуется с нормами Договора о ЗСТ СНГ, который вступит в силу в середине сентября», - говорится в статье.

Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Если претензии Киева по этому поводу еще не были высказаны Москве официально, то в ближайшее время это должно произойти, отмечается в публикации.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили.

Согласно новому закону, с 1 сентября 2012 года будет уплачиваться утилизационный сбор за каждое транспортное средство, как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории.

Исключение составят личные автомобили беженцев и переселенцев при их возвращении на родину, машины дипломатов и членов их семей, раритетные авто, то есть те, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, а также автомашины, которые ввозятся из государств - членов Таможенного союза, и транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру в свободной зоне на территории Калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) до 1 апреля 2016 года.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.