Азаров надеется, что утилизационный сбор в РФ не коснется автомобилей из Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что действие утилизационного сбора на автомобили, который вводится в РФ с 1 сентября, не будет распространяться на ввоз автомобилей в РФ из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Переговоры с российским руководством произведены, и нам дали обещание всесторонне этот вопрос изучить, рассмотреть. И, скорее всего, этот вопрос Украины не коснется. Такая договоренность была у меня с премьер-министром России. И я знаю, что этот вопрос поднимал Президент Украины Виктор Федорович Янукович на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что нет оснований связывать введение утилизационного сбора Россией с нормами договоре о зоне свободной торговли. И такой шаг вправе принимать любая страна. Украина также может применять такие меры, в частности, в отношении утилизации оборудования.

«Это право любой страны вводить те сборы, которые страна считает необходимыми. Нам тоже ничто не мешает ввести сбор на утилизацию, например, импортного оборудования. Только вопрос – стоит ли это делать… До 1 сентября осталось совсем немного. Пока никаких решений российским руководством в адрес Украины не принято, поэтому подождем, увидим», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ.

Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили.

Согласно новому закону, с 1 сентября 2012 года будет уплачиваться утилизационный сбор за каждое транспортное средство, как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории.

Исключение составят личные автомобили беженцев и переселенцев при их возвращении на родину, машины дипломатов и членов их семей, раритетные авто, то есть те, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, а также автомашины, которые ввозятся из государств - членов Таможенного союза, и транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру в свободной зоне на территории Калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) до 1 апреля 2016 года.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.