Украина полностью откажется от закупки металлоконструкций в России - Азаров

Украина в ближайшее время полностью откажется от закупки металлоконструкций в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в городе Бровары.

Он отметил, что производственные мощности Украины позволяют перейти исключительно на украинскую продукцию.

«Мы полностью откажемся в ближайшее время, да и уже практически отказались от закупки металлоконструкций в России, например. Все, что мы закупали на российских заводах, мы сейчас уже полностью можем изготавливать не только на этом предприятии, а и на многих других аналогичных предприятиях. Мы видим, что строительство таких сложных сооружений как мосты, например, - мы уже практически обходимся без заказов металлоконструкций за рубежом», - сказал Н.Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина за первое полугодие сократила импорт метпродукции на 1,7%