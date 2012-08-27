«Запорожтрансформатор» получил право на поставку оборудования в Саудовскую Аравию

Крупнейший в Украине производитель трансформаторного оборудования «Запорожтрансформатор» (ЗТР) получил право участвовать в тендерах на поставку продукции для компаний в Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба «Запорожтрансформатор».

Как говорится в пресс-релизе, «Запорожтрансформатор» предварительно прошел аудит на соответствие требованиям «Saudi Electricity Company» (SEC), стандарты которой отличаются от международных — IEC и ANSI. «Запорожтрансформатор» сможет продавать на рынке Саудовской Аравии трансформаторы мощностью до 250 МВА и напряжением до 400 кВ.

Соглашение с SEC в компании расценивают как стратегический шаг для своего продвижения на мировом рынке трансформаторостроения.

«Рынок Саудовской Аравии является крупнейшим на Ближнем Востоке – его объем составляет не менее 25 ГВА в год. Перед ЗТР стоит стратегическая задача – выйти на рынок Саудовской Аравии, тем самым укрепив авторитет предприятия на мировом рынке трансформаторостроения». – цитирует пресс-релиз директора по продажам «ЗТР» Александр Циера.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожтрансформатор» является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 85 стран. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.