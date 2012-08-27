Украина и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о сотрудничестве

Украина и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны меморандум подписали министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, со стороны комиссии – министр по торговле - член коллегии Евразийской комиссии Андрей Слепнев.

П.Порошенко отметил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли и данного меморандума позволит либерализировать доступ украинской и российской продукции на взаимные рынки.

«В кратчайшие сроки мы наработаем план мероприятий, который позволит существенно либерализировать доступ на рынки как Украины, так и стран Таможенного союза», - сказал он.

Также П.Порошенко отметил, что будут разрабатываться механизмы досудебного урегулирования экономических споров.

«Невзирая на то, что соглашение о ЗСТ имеет механизма судебного урегулирования споров, мы с Андреем Слепневым договорились о том, что мы примем все усилия для того, чтобы эти споры до суда не доводить», - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, он отметил дополнительные возможности в решении экономических споров.

«Относительно механизма защиты обеих стран, то после ратификации на сегодняшний день у украинских и российских производителей появятся возможности обращаться в соответствующий арбитражный орган не только по вопросам пошлины, не только по вопросам защитных мер, но и по вопросам технических барьеров торговли», - отметил он.

По его словам, сторон также договорились о либерализации всех торговых ограничений, которые на сегодня присутствуют во взаимной торговле.

Он напомнил, что на сегодня данные ограничения уже сняты по трубной продукции.

Как сообщал УНИАН, 30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицирована документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.