Крымский содовый завод инвестирует 166 млн грн в когенерационную энергетическую установку

Крупный украинский производитель кальцинированной соды «Крымский содовый завод» подписал договор с компанией «Южтеплоэнергомонтаж» (ЮТЕМ) на строительство когенерационной энергетической установки стоимостью 166,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба группы бизнесмена Дмитрия Фирташа Ostchem, в которое входит это предприятие.

Согласно пресс-релизу, в рамках строительства когенерационной установки, которая должна быть введена в эксплуатацию в начале 2013 года, будет установлено оборудование фирм Siemens и Wiessmann (газовая турбина и котел утилизатора). Ожидаемая мощность установки — 14,4 МВТ.

Таким образом, «Крымский содовый завод» планирует сократить расходы на электроэнергию и газ.

«Установка позволит обеспечить производственные мощности «Крымского содового завода» собственной электроэнергией и теплоэнергией. За счет реализации проекта ожидается снижение себестоимости продукции. По нашим просчетам, окупаемость проекта – около 4-x лет», - цитирует пресс-служба председателя правления «Крымского содового завода» Владислава Шмелькова.

Компания «ЮТЕМ» планирует закончить строительство объекта в январе 2013 года. С введением установки в эксплуатацию выработка собственной электроэнергии на «Крымском содовом заводе» составит около 26 тыс. МВт в год, теплоэнергии - 177,3 тыс. ГКал в год.

Справка УНИАН. ПАО «Крымский содовый завод» - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Завод введен в действие в 1973 г. Проектная мощность – 698 тыс. тонн в год.

Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.