НЗФ за 7 месяцев сократил производство ферросплавов на 20,8%

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (Днепропетровская область) за 7 месяцев этого года сократило производство ферросплавов на 20,8%, или на 99 тыс. тонн относительно аналогичного периода 2011 г. - до 377 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За январь-июль НЗФ произвел 308 тыс. тонн силикомарганца, что на 78,9 тыс. тонн (на 20,4%) меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Объемы производства ферромарганца в январе-июле составили 69 тыс. тонн – на 20,1 тыс. тонн, или на 22,5% меньше, чем по итогам 7 месяцев 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в 2011 г. сократило относительно 2010 г. производство ферросплавов на 15,8%, или на 144,7 тыс. тонн, – до 770,5 тыс. тонн.

В 2011 г. НЗФ увеличил по сравнению с 2010 г. чистый убыток на 87% - до 2,8 млрд грн.

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