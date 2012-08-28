Азаров договаривается о ремонте российских кораблей на украинских предприятиях

Украина и Российская Федерация ведут переговоры о модернизации кораблей Военно-морских сил России на украинских предприятиях.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге в Николаеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Ведутся переговоры, россияне прекрасно понимают, что большая часть их флота построена на наших заводах, и они прекрасно понимают, что ремонтировать корабли наиболее оптимально на наших заводах. Такие переговоры проходят. И я думаю, что они завершатся подписанием соглашения», - сказал Н.Азаров.

При этом он добавил, что это позволит обеспечить работу отечественных судостроительных и судоремонтных заводов.