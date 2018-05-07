Министр по торговле ЕЭК: "Россия имеет право вводить утилизационный сбор на авто"

Министр экономического развития Украины Петр Порошенко и министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев 27 августа в Киеве парафировали меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли. Документ планируется подписать в середине сентября в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова и председателя коллегии ЕЭК Виктора Христенко.

В блиц-интервью корреспонденту УНИАН Андрей Слепнев рассказал о первых шагах, которые планируют предпринять Украина и ЕЭК в рамках «Диалога по торговым вопросам», а также о некоторых спорных вопросах, возникших совсем недавно в торговых отношениях Украины и России как участниц ЗСТ СНГ и Евразийского пространства.

Так, одним из вопросов, который совсем недавно добавил «перчинку» в украинско-российские торговые взаимоотношения, стало намерение России с 1 сентября ввести утилизационный сбор на автомобильную продукцию как собственного производства, так и импортную.

В Украине убеждены, что действие сбора приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию. В украинском правительстве считают, что такой шаг РФ не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ (который также вступает в силу в сентябре с.г.) и противоречит Договору Евразийской комиссии.

На днях премьер-министр Украины Николай Азаров высказал надежду, что действие утилизационного сбора не будет распространяться на ввоз автомобилей в РФ из Украины. По крайней мере, украинская сторона говорит, что переговоры ведутся, однако, на данный момент не озвучивает, какие конкретно предложения выдвигает для решения проблемы. Позицию ЕЭК в этом вопросе озвучил Андрей Слепнев.

- Андрей Иванович,первое заседание руководителей «Диалога по торговым вопросам» должно пройти уже в нынешнем году. Какие вопросы будут вынесены на обсуждение, в первую очередь?

- Прежде всего, это - инвентаризация торговых барьеров и нахождение развилок для того, чтобы разрешить проблемы. Нам очень важна планомерность и график, по которому мы будем ликвидировать барьеры в торговле.

- Какими товарами Вы займетесь прежде всего?

- В первую очередь, это стекло, стрелочные переводы, спички, карамель, а также все, что связано с торговлей автомобильной продукцией.

- Насколько я знаю, вопрос о введении Россией с 1 сентября утилизационного сбора должен был подниматься в ходе Ваших переговоров с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским и министром экономического развития и торговли Петром Порошенко. Обсуждалась ли эта тема?

- Да, этот вопрос поднимался. Мы обсуждали, как снизить негативный эффект от действия этого сбора на взаимную торговлю. У нас есть тоже ряд озабоченностей в отношении готовящихся решений украинской стороны, касающихся торговли автомобильной продукцией. Наша задача - достичь компромисса, чтобы барьеры здесь не возникали (н апомним, в июне Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие ).

- Обращали ли внимание украинские министры в ходе встречи с Вами на то, что введение утилизационного сбора идет вразрез с нормами Договора о Зоне свободной торговли в СНГ?

- Мы ведем переговоры и не комментируем их ход.

- А насколько легитимно решение России о введении утилизационного сбора с учетом того, что в соответствии со статьей 1 Договора о Евразийской экономической комиссии единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства является именно Комиссия?

- Я не могу комментировать этот вопрос. Россия вводит сбор и в этом плане она имеет право его вводить. Другое дело, что его параметры и все другие вопросы, связанные с его введением, должны соответствовать международным обязательствам. Когда будут соответствующие решения, те кому положено, их проанализируют.

- В любом случае, введение сбора можно расценивать как ограничение торговли?

- Вопросы внутренних сборов не относятся к интеграционной теме. Если кто-то считает, что это ограничение противоречит требованиям Зоны свободной торговли, то, во-первых, надо сначала увидеть документ, во-вторых, соответствующим образом провести консультации. Мы пока еще даже не имеем утвержденного документа, поэтому любые комментарии на этот счет не имеют никакого практического основания.

- Спасибо за беседу.

Юрий Дощатов (УНИАН)

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