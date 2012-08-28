Введение РФ утилизационного сбора на авто негативно отразится на украинском автопроме - Кинах

Введение Российской Федерацией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили приведет к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%, что негативно отразится на работе украинского автопрома, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

«Намерения Российской Федерации ввести с 1 сентября этого года утилизационный сбор на ввоз украинских автомобилей – легковых пассажирских, грузовых, автобусов – может нанести существенный удар по национальному автопроизводству, сделать отечественные транспортные средства неконкурентоспособными», - заявил А.Кинах.

Он подчеркнул, что в 2011 году Украина произвела около 98 тыс. автомобилей различного типа, около 30% из которых было экспортировано в Россию.

«Утилизационный сбор может сделать отечественные авто на 10-12% дороже и привести к серьезным потерям на автомобильном рынке. Необходимо активизировать переговорный процесс на межгосударственном, межправительственном уровне и найти оптимальное решение по утилизационному сбору», - отметил А.Кинах.

Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо согласовывать, учитывая условия Договора о ЗСТ СНГ, который вступит в силу с 23 сентября.

«Украина и Россия должны строить свои отношения на основе принятых документов, международных правил и стандартов, и необходимо приложить усилия, чтобы доказать это на практике», - подчеркнул А.Кинах.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ.

Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили.

Согласно новому закону, с 1 сентября 2012 года будет уплачиваться утилизационный сбор за каждое транспортное средство, как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории.

Исключение составят личные автомобили беженцев и переселенцев при их возвращении на родину, машины дипломатов и членов их семей, раритетные авто, то есть те, с момента выпуска которых прошло более 30 лет, а также автомашины, которые ввозятся из государств - членов Таможенного союза, и транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру в свободной зоне на территории Калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) до 1 апреля 2016 года.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

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