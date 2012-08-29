GM и Chrysler отказали Обаме и Ромни в посещении своих заводов

Крупнейшие американские автомобильные компании General Motors и Chrysler запретили Бараку Обаме и Митту Ромни, баллотирующимся в президенты США, посещать свои заводы во время президентской кампании.

GM, треть которой принадлежит американскому правительству, считает «неуместным» использование своего бренда на время президентской гонки.

«Наша задача – придумывать дизайн, производить и продавать автомобили», – говорится в заявлении компании.

Chrysler, которая также на протяжении многих лет зависела от финансовой помощи государства, в свою очередь заявила, что визиты высокопоставленных чиновников приводят к приостановке работы заводов и к другим негативным последствиям.

Практика использования названий американских автопроизводителей во время выборов широко распространена в США. Например, вице-президент Джо Байден во время одного из выступлений, подводя итоги работы Обамы, заявил: «Бен Ладен мертв, General Motors – процветает».

Компания Ford, единственная из трех автомобильных компаний в США, не зависящая от правительства, заявила, что «уже на протяжении многих лет придерживается такой политики, которая не позволяет использовать свои заводы и другие объекты во время политических акций», пишет «Газета.Ru».