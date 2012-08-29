С авто из Украины при поставке в РФ с 1 сентября будет взиматься утилизационный сбор

Москва. С 1 сентября уплата утилизационного сбора за транспортные средства произведенные в Украине при поставке в Россию будет осуществляться в полном объеме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов.

«У нас федеральным законом перечень льгот установлен и там льготы только для государств - членов Таможенного союза предусмотрены. Противоречит ли это Зоне свободной торговли, я сейчас не готов прокомментировать», - сказал Р.Хакимов.

При этом он сообщил, что дальнейшие переговоры по этому вопросу ведет министерство промышленности и торговли РФ.

При этом он отметил, что ставки утилизационного сбора будут регулироваться отдельным постановлением правительства РФ, которое выйдет в течение ближайших дней.

Р.Хакимов сообщил, что ФТС уполномочена взимать этот сбор. По его словам, это будет делаться с транспортных средств, произведенных в РФ изготовителями, которые не приняли на себя обязательства по безопасной утилизации, а также при ввозе транспортного средства в РФ физическими и юридическими лицами за исключением тех, кто освобожден от его уплаты.

По его словам, это касается в первую очередь автомобилей произведенных в странах Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ. Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили. Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

По мнению экспертов, введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили приведет к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%.

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