Производитель аккумуляторов Westa за 6 мес. увеличил убыток на 81% – до 13,5 млн долл.

Крупнейший в Украине производителей автомобильных аккумуляторов Westa ISIC в первом полугодии текущего года на фоне снижения выручки увеличила чистый убыток до 13,496 млн долл. с 7,442 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за шесть месяцев 2012 года сократилась до 43,764 млн долл. с 65,632 млн долл. в первом полугодии 2011 года.

Показатель EBITDA упал за этот период до 2,440 млн долл. с 15,967 млн долл. за шесть первых месяцев прошлого года.

Согласно отчету, продажи аккумуляторов в январе-июне 2012 года к первому полугодию прошлого года сократились на 12% до 1,558 млн единиц при падении производства на 32% до 1,424 млн единиц.

Справка УНИАН. Westa ISIC, которая владеет двумя заводами по производству аккумуляторов в Днепропетровской области, мощности которых позволяют производить 7,6 млн батарей в год, оценивает свою долю на украинском рынке в 31%. По ее данным, компания также входит в пятерку крупнейших производителей аккумуляторов в Европе и является крупнейшим их импортером в Россию с 12% долей рынка.

Дебютировавшая в августе 2011 года на Варшавской фондовой бирже компания в прошлом году сократила чистую прибыль в почти 25 раз до 1,4 млн долларов при росте выручки на 12% до 172,8 млн долларов.

75% зарегистрированной в Люксембурге Westa ISIC, которая является холдинговой компанией, владеющей активами в Украине, принадлежит Vankeria Consultants Limite, 13% - польскому пенсионному фонду ING OFE, остальное - free float.