С украинских авто с 1 сентября Россия будет взимать утилизационный сбор

Москва. С 1 сентября уплата утилизационного сбора за транспортные средства, произведенные в Украине, при поставке в Россию будет осуществляться в полном объеме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов.

«У нас федеральным законом перечень льгот установлен и там льготы только для государств - членов Таможенного союза предусмотрены. Противоречит ли это Зоне свободной торговли, я сейчас не готов прокомментировать», - сказал Р.Хакимов.

При этом он сообщил, что дальнейшие переговоры по этому вопросу ведет Министерство промышленности и торговли РФ.

При этом он отметил, что ставки утилизационного сбора будут регулироваться отдельным постановлением правительства РФ, которое появится в течение ближайших дней.

Р.Хакимов сообщил, что ФТС уполномочена взимать этот сбор. По его словам, это будет делаться с транспортных средств, произведенных в РФ изготовителями, которые не приняли на себя обязательства по безопасной утилизации, а также при ввозе транспортного средства в РФ физическими и юридическими лицами за исключением тех, кто освобожден от его уплаты.

По его словам, это касается, в первую очередь, автомобилей, произведенных в странах Таможенного союза.

Между тем, Р.Хакимов отметил, что «постановлением правительства РФ может быть введено исключение либо какой-то льготный коэффициент, сделав этот сбор меньше для украинских транспортных средств».

Он подчеркнул, что Минпромторг РФ ведет сейчас переговоры по этому вопросу с Украиной.

Р.Хакимов подчеркнул, что пока ФТС намерена действовать по закону, устанавливающему этот утилизационный сбор, где для Украина не предусмотрено никаких особых условий.

«Нам нужно это постановление (правительства РФ) для определения порядка взимания. До его выхода мы не будет транспортным средствам паспорт выдавать с 1 сентября до того момента пока это постановление не выйдет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ. Также в правительстве Украины считают, что такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили. Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

По мнению экспертов, введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили приведет к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%.