Россияне могут ввести льготы для авто из Украины при уплате утилизационного сбора

Москва. В ФТС не исключают, что для автомобилей из Украины могут быть введены льготы при уплате утилизационного сбора.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов.

«Постановлением правительства РФ может быть введено исключение либо какой-то льготный коэффициент, сделав этот сбор меньше для украинских транспортных средств», - сказал Р.Хакимов.

Он подчеркнул, что Минпромторг РФ ведет сейчас переговоры по этому вопросу с Украиной.

Р.Хакимов подчеркнул, что пока ФТС намерена действовать по закону, устанавливающему этот утилизационный сбор, где для Украина не предусмотрено никаких особых условий.

«Нам нужно это постановление (правительства РФ) для определения порядка взимания. До его выхода мы не будет транспортным средствам паспорт выдавать с 1 сентября до того момента пока это постановление не выйдет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустама Хакимова, с 1 сентября уплата утилизационного сбора за транспортные средства произведенные в Украине при поставке в Россию будет осуществляться в полном объеме.

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