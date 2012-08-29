Азаров увидел, что "наступило время заявить - Украине нужен собственный большой флот"

Премьер-министр Николай Азаров подчеркивает необходимость развития отечественного судостроения с целью использования транзитного потенциала Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Что же я вижу как стратегическую цель развития отечественного судостроения? Наступило время заявить: Украине нужен собственный большой флот - морской и речной. Украине нужны глубоководные порты с самыми лучшими условиями перевалки грузов. Почему? Мы собираемся экспортировать со временем более 20 миллионов тонн зерна? Собираемся. Мы собираемся получать ежегодно до 10 миллиардов кубометров сжиженного газа? Собираемся. Мы собираемся экспортировать миллионы тонн минеральных удобрений? Собираемся. У нас есть уникальный транспортный потенциал Днепра и Дуная? Есть", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что возить собственными судами грузы, необходимые торговым партнерам Украины и самой Украине, – логично и выгодно.

"Транзитный потенциал – это уникальное богатство Украины. Но оно не будет работать без флота, без портов с самой современной инфраструктурой и конкурентными ценами на обработку грузов, без скоростных железных дорог, без современных автобанов, без первоклассных аэропортов и так далее. Мы все это можем построить и сделать. Для этого нужно десятилетия напряженно работать, и ни одного дня не проболтать", - подчеркнул глава правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что отечественная отрасль судостроения уже возрождается, в частности из Керченской верфи спускается на воду новейший сухогруз – первый из серии судов, заказанных норвежской компанией «Ульстен Интернешнл АС», происходит масштабная модернизация Одесского порта и тому подобное.