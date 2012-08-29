«Антонов» до конца года получит 35 млн долларов от России на проект Ан-70

Государственное предприятие «Антонов» до конца текущего года получит 35 миллионов долларов от Министерства обороны России на реализацию проекта Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола заявил заместитель генерального директора ГП «Антонов» Валерий Иванов.

«Спасибо российской стороне за то, что на протяжении 2010-2012 годов финансировала этот проект, были задержки, но буквально неделю назад ГП «Антонов» получил первый транш в размере 15 млн долларов, и еще планируется до конца года получить порядка 20 млн долларов на проведение этих испытаний», - сообщил В.Иванов.

Он также заявил, что самолет в сентябре начнет летные испытания.

«Осталось 70 испытаний, 350 уже проведено», - уточнил заместитель гендиректора, добавив, что создание самолета по-прежнему является актуальным для России.

Как ранее сообщал УНИАН, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодняшний день состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.