Порошенко: решение о повышении пошлин на импортные авто дорабатывается

Решение украинской Межведомственной комиссий по внешней торговле относительно повышения пошлин на импортные автомобили продолжает находиться в стадии доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду, 29 августа, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Мы его дорабатываем, дорабатываем с учетом высказанных замечаний наших основных торговых партнеров», - сказал министр.

При этом П.Порошенко не уточнил, когда можно ожидать оглашения окончательного решения, однако отметил, что оно вступит в силу через 60 дней после официально обнародованного решения межведомственной комиссии.

Напомним, в июне украинская Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.