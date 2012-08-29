Минобороны вместо танков «Оплот» закупит модернизированные «Булаты»

Министерство обороны Украины в 2012 году вместо танков «Оплот» закупит модернизированные танки «Булат».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра обороны Владимир Можаровский.

«Действительно, в гособоронзаказе предусмотрена закупка танка «Оплот». Госзаказ в настоящее время скорректирован и потому, скорее всего, у нас не будет возможности закупить танк «Оплот», сказал В.Можаровский.

Он также сообщил, что до конца текущего года на вооружение украинских Вооруженных сил будет принято 11 образцов военной техники. В частности, модернизированный самолет СУ-27, модернизированный боевой вертолет МИ-24, бронетранспортер БТР-4Е, радиолокационная станция «Малахит» и другие виды техники. Поставки этих образцов техники в войска планируется начать в 2013 году.

Справка УНИАН. Танк «Оплот» создан конструкторским бюро им. Морозова. В 2009 году машина принята на вооружение украинской армии. Серийное производство машины начато на заводе им. Малышева в Харькове.

Изготовление БМ «Булат» завод имени Малышева начал по заказу Министерства обороны Украины в 2004 г. Создание БМ «Булат» осуществляется на базе отечественного танка Т-64Б, который составляет основу бронетанкового парка украинской армии. Выпуск этой модели завод им. Малышева осуществлял в конце 80-х годов.