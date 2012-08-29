Янукович: одна из основных экономических задач Украины - искать новые рынки сбыта

В настоящее время одна из основных экономических задач, которые по-прежнему стоят перед Украиной, - это искать новые рынки сбыта отечественной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в среду, 29 августа, на мини-брифинге в Донецке.

«Украина имеет свою структуру экономики. Она экспортно-ориентирована и для нас очень большое значение имеет, как мы находим наши рынки сбыта. Поэтому задания, которое мы поставили еще в 2010 году: первое - как минимум, не потерять рынки сбыта и второе - искать новые рынки сбыта», - сказал глава государства.

При этом он добавил, что эти новые рынки сбыта «находятся там, где растет экономика - это азиатские страны, это страны тихоокеанского побережья и так далее».

В.Янукович подчеркнул, что и все внешние ведомства Украины работают на сегодняшний день над этой задачей. «Поэтому мы работаем над этим вопросом, мы ищем партнеров, которые сегодня потребляли бы украинскую продукцию. Это постоянное задание нашим внешним ведомствам», - отметил Президент. Он напомнил, что «и в самом начале работы нашей команды мы сказали, что наша внешняя политика должна иметь признаки экономизации. Не просто дипломатия, знаете, а существенная помощь нашим национальным производителям, нашему бизнесу в работе на внешних рынках».