Купленный россиянами Краматорский ферросплавный завод "стоит"

Задувка печи по производству доменного ферромарганца на ООО «Краматорский ферросплавный завод» (КФЗ) произойдет не ранее сентября 2013 года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор КФЗ Юрий Лобода.

По его словам, сейчас на предприятии идет восстановление и модернизация производственных мощностей. «Производственная площадка досталась нам в очень плохом состоянии. Мне сейчас трудно говорить о конкретных сроках начала работы предприятия, это будет зависеть от объемов и сроков финансирования восстановления производства, но скорее всего задувка печи состоится не ранее сентября 2013 года. Приблизительно через три месяца после этого мы сможем выйти на выплавку 14 тыс. тонн доменного ферромарганца в месяц, что составит 168 тыс. тонн в год», - сказал Ю.Лобода.

Вместе с тем он отметил, что сроки запуска завода и объемы его производства будут зависеть от ситуации на рынке ферросплавов. «Если к моменту завершения восстановительных работ спрос на нашу продукцию будет провальным, акционеры могут перенести запуск предприятия на более поздний срок», - добавил гендиректор КФЗ.

Он также подчеркнул, что завод не будет испытывать проблем с высокой стоимостью электроэнергии, с которыми сталкиваются крупные украинские производители ферросплавов. «В себестоимости нашей продукции цена электроэнергии равна нулю, поскольку для выплавки ферросплавов мы используем не электросталеплавильные печи, а доменный метод, основным энергоносителем при этом является кокс. На Краматорском заводе мы планируем применить технологии производства низкоуглеродистого ферромарганца, отработанные на Саткинском чугоноплавильном заводе (ЗАО «СЧПЗ» Челябинская обл., РФ), заместителем гендиректора которого я ранее являлся», - уточнил Ю.Лобода.

Отвечая на вопрос об источниках сырья для КФЗ, Ю.Лобода сообщил, что марганцевая руда будет поставляться на завод из Южной Африки и Казахстана, также как и на СЧПЗ, а не с украинских марганцевых ГОКов.

Комментируя информацию СМИ о продаже КФЗ российским инвесторам, Ю.Лобода сказал, что ему ничего не известно о смене акционеров предприятия. «Я сам россиянин, но не владею информацией о продаже предприятия российским инвесторам. Нашим акционером по-прежнему является кипрская компания», - добавил Ю.Лобода.

Как сообщалось в СМИ, совладелец “Индустриального союза Донбасса” (ИСД) Олег Мкртчан продал Краматорский ферросплавный завод (КФЗ, Донецкая область) российским инвесторам. Источник, знакомый с условиями продажи, сообщил изданию “Коммерсант-Украина”, что речь идет о продаже 100% акций КФЗ пулу российских инвесторов во главе с Владимиром Катуниным, ранее купившим ИСД.

Справка УНИАН. ООО “Краматорский ферросплавный завод” и ООО “Краматорский металлопрокатный завод” созданы в соответствии с планом санации ОАО “Краматорский металлургический завод им. Куйбышева”. Учредителем обеих предприятий является ООО “Регион”, подконтрольное совладельцу ИСД Олегу Мкртчану.

КФЗ способен производить 150 тыс. тонн доменного ферромарганца в год.