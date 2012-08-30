Импорт автомобилей в Украину увеличился на 39%

Украина за первые шесть месяцев текущего года импортировала автотранспорта на сумму 2,18 млрд долл., что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Среди крупнейших поставщиков автомобилей на украинский рынок лидирует Германия — на покупку автомобилей из этой страны Украина потратила 437,8 млн долл. Импорт автомобилей из Японии составил 368,7 млн долл., Российской Федерации - 210,6 млн. долл, Южной Кореи - 188,3 млн. долл. и Великобритании - 158,7 млн. долл.

По результатам шести месяцев китайские производители в структуре импорта авто в Украину занимают 12 место.

В «Укравтопроме» также отметили, что экспорт украинского автотранспорта уменьшился на 15% - до 157,6 млн долл. Коэффициент покрытия импорта экспортом в части торговли автотранспортом по результатам первого полугодия составил 0,07.

Крупнейшим внешним рынком для украинского автопрома за анализируемый период является Российская Федерация. За шесть месяцев россияне приобрели украинских автомобилей и автобусов на сумму 142,5 млн. дол. США, что составило более 90% поступлений от автомобильного экспорта Украины за этот период.