Приостановлены ограничения на импорт в Украину отдельных видов труб

Межведомственная комиссия по международной торговле Министерства экономического развития и торговли Украины приняла решение временно приостановить ограничения на импорт в Украину отдельных видов стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб.

Об этом говорится в сообщении Комиссии, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как отмечается в сообщении, Комиссия установила, что в рамках реализации проектов добычи углеводородов, которые реализуются в топливно-энергетическом комплексе Украины, возникла необходимость ввоза отдельных видов труб, производство которых в Украине не имеет соответствующей сертификации в соответствии с международными стандартами.

Ограничения на импорт снимаются в отношении стальных бесшовных обсадных труб диаметром 250,83 мм и 339,73 мм, а также насосно-компрессорных труб диаметром 177,8 и 114,3 мм. Комиссия подчеркивает, что временное прекращение ограничений на ввоз в Украину этих видов труб не отразится на деятельности отечественных трубных предприятий.

Решение комиссии вступает в действие с 1 октября 2012 года.

Справка УНИАН. 30 сентября 2011 года межведомственная комиссия по международной торговле продлила квотирование импорта стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм на 3 года до октября 2014 года.