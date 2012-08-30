Янукович 11 сентября проведет совещание по поддержке реального сектора экономики

11 сентября под председательством Президента Украины Виктора Януковича в Днепропетровске состоится расширенное совещание по вопросам государственной поддержки реального сектора экономики и реализации проактивной политики занятости населения.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказала на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«Реальный сектор экономики - это основная база и основной потенциал для сохранения рабочих мест и увеличения их количества», - сказала И.Акимова, отметив, что речь идет, в частности, об улучшении условий труда, повышении квалификации рабочих - и соответственно, более высоком уровне оплаты их труда.

Отдельное внимание на совещании будет уделено кредитованию реального сектора. «Тема кредитования имеет прямое отношение к возможностям развития нашего реального сектора. Поэтому проблемы, с ней связанные, также найдут отражение на совещании 11 сентября», - сказала первый заместитель главы АП.

По ее словам, участники совещания обсудят темы привлечения иностранных и отечественных инвестиций для большей концентрации высокотехнологичных производств в Украине, разработки отечественными учеными современных технологий, организации новых производств и создания рабочих мест, поддержки экспортоориентированных отраслей и т.п.

Значительное внимание, сказала она, будет уделено вопросу качества профессионального образования в Украине. «Что должно измениться в профессиональном образовании – как в среднем техническом, так и в высшем, чтобы эта система могла лучше отвечать требованиям рынка труда и в ближайшем будущем, и в дальнейшей перспективе», - сказала И.Акимова.

По ее словам, участники совещания также обсудят работу контролирующих органов государства, в частности, в контексте задержки в имплементации законодательства, касающегося вопросов дерегуляции экономики и упрощения процедур землеотвода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович: нужно ускорить реформу экономики и социальной системы