Данилишин: утилизационный сбор – намек Украине на необходимость вступать в ТС

Отсутствие преференций для Украины по действию в России утилизационного сбора на автомобили можно расценить, как намек на необходимость вступать в Таможенный Союз, и показывает, что Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ является формальным документом, считает экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Об этом он написал в комментарии на своей странице в сети Facebook.

"Введение Россией утилизационного сбора на автомобили, при отсутствии преференций для украинской стороны, показало, что Договор о ЗСТ с СНГ, как и с Россией, является очередной формальностью. Кстати, для стран-членов Таможенного Союза утилизационный сбор не предусмотрен... Это можно расценивать также как очередной намек на необходимость вступления Украины в Таможенный Союз, тогда и проблем будет меньше», - считает Б.Данилишин.

Напомним, с 1 сентября Россия вводит утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию.

В четверг, 30 августа, в интервью «5 каналу» премьер-министр Николай Азаров сказал, что он убежден, что введение Россией сбора на утилизацию автомобилей не коснется Украины.

«Я думаю, что относительно Украины такой сбор не будет введен», - сказал Н.Азаров.

По его словам, в случае введения россиянами такого сбора Украина будет вынуждена прибегнуть к соответствующим шагам, что приведет к значительному подорожанию продукции российского автопрома на отечественном рынке.

Премьер-министр также выразил надежду на то, что в этом вопросе с РФ будет найдено компромиссное решение.

При этом в пятницу, 31 августа, пресс-служба правительства РФ сообщила, что российское правительство установило порядок взимания утилизационного сбора с автомобилей, в котором не предусмотрены какие-то исключения для транспортных средств, произведенных в Украине. Соответствующее постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 сентября.

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Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала этот договор. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

28 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что Договор о зоне свободной торговли СНГ вступит в силу 23 сентября.