«АвтоКрАЗ» прогнозирует уменьшение экспорта грузовиков в Россию

ПАО «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) прогнозирует уменьшение экспорта грузовиков в Россию из-за введения этой страной утилизационного сбора на автомобили.

Как сообщил журналистам директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай Ляпун, в связи с введением Россией утилизационного сбора украинские грузовики в среднем подорожает 30% или 600 тыс. рублей.

По его словам, такое подорожание является существенным и сделает КрАЗ на российском рынке совершенно неконкурентоспособным.

«До 600 тыс. рублей удорожание автомобиля это существенно. И мы перестанем конкурировать с «Камазом», «Мазом», «Уралом»,- сказал Н.Ляпун.

Он также отметил, что в связи с введением утилизационного сбора объем заказов на предприятии на сентябрь упал вдвое.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2012 года утилизационный сбор будет уплачиваться за каждое транспортное средство – как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории.

По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

Премьер-министр Николай Азаров выразил убеждение, что введение Россией сбора на утилизацию автомобилей не коснется Украины.