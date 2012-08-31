АвтоКрАЗ в сентябре презентует новый автомобиль-зерновоз

ПАО «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл) 6 сентября в Киеве на агропромышленной выставке презентует новый автомобиль-зерновоз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай Ляпун.

«Мы зерновозы не производили. Сейчас проходит его аккредитация. 6 сентября презентуем. Самое главное его достоинство - он может перевозить объемы до 40 кубов. Это максимальное количество груза. У него экономный двигатель и кабина Renault. Он выше уровня КаМАЗа и МАЗа. Я думаю нам удастся с ним войти на рынок и обеспечить его реализацию»,- сказал Н.Ляпун.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2011 году увеличило промпроизводство на 7%, произведя 1071 единиц автомобилей и сборочных автокомплектов.