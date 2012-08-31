Украина в ответ на действия России также введет утилизационный сбор - Азаров

Правительство Украины в ответ на действия России планирует ввести утилизационный сбор в отношении товаров автопрома, на которые аналогичный сбор будет распространяться в РФ с 1 сентября, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент, такое заявление он сделал в ходе общения с пользователями в сети Facebook.

«Уже в понедельник правительство рассмотрит вопрос о введении аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России.

Словом, наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров», - сказал Н.Азаров.

При этом он сообщил, что в перспективе Украина планирует заключить соглашение с Россией о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле.

«Мы будем готовить проект двустороннего соглашения с Россией, которое будет оговаривать условия неприменения утилизационного сбора в отношении экспорта из Украины, так же, как и экспорта из России», - сказал Н.Азаров.

Напомним, с 1 сентября Россия вводит утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию.

В четверг, 30 августа, в интервью «5 каналу» премьер-министр Николай Азаров сказал, что он убежден, что введение Россией сбора на утилизацию автомобилей не коснется Украины.

«Я думаю, что относительно Украины такой сбор не будет введен», - сказал Н.Азаров.

По его словам, в случае введения россиянами такого сбора, Украина будет вынуждена прибегнуть к соответствующим шагам, что приведет к значительному подорожанию продукции российского автопрома на отечественном рынке.

Премьер-министр также выразил надежду на то, что в этом вопросе с РФ будет найдено компромиссное решение.

При этом в пятницу, 31 августа, пресс-служба правительства РФ сообщила, что российское правительство установило порядок взимания утилизационного сбора с автомобилей, в котором не предусмотрены какие-то исключения для транспортных средств, произведенных в Украине. Соответствующее постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 сентября.