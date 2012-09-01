В доке Измаильского судоремонтного завода произошел пожар: погибли 2 человека

31 августа в 14.20 в доке Измаильского судоремонтного завода во время ремонтных работ на сухогрузе JUL возник пожар, вследствие которого два человека погибли и еще два пострадали.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших в легком состоянии госпитализировали в Дунайскую бассейновую больницу.

Огнем уничтожена надстройка сухогруза на площади 400 кв. м.

В 19.00 подразделениями МЧС и пожарным катером Измаильского порта пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Одесской области.