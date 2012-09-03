Минобороны опровергает информацию СМИ, что Саламатин ввел в заблуждение Януковича

Министерство обороны Украины опровергает информацию СМИ о том, что министр обороны Дмитрий Саламатин ввел в заблуждение Президента Украины Виктора Януковича относительно контрактов на поставку в Ирак военной техники.

Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины сообщении «в ответ на грязную кампанию, которая развернулась в средствах массовой информации по дискредитации министра обороны Украины Д.Саламатина».

9 августа 2012 года состоялась встреча министра обороны Украины Д.Саламатина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Украине Шоршем Халидом Саидом.

По сообщению директора Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Виктора Смирнова, который присутствовал на этой встрече, Ш.Х.Саид проинформировал министра обороны о том, что “тучи над контрактом между Ираком и Украиной на поставку БТР развеялись”.

По словам В.Смирнова, во время встречи украинская сторона была проинформирована о том, что премьер-министр Ирака Нури аль Малики издал соответствующий правительственный документ о выполнении иракской стороной контракта.

“Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Украине Шорш Халид Саид выразил также обеспокоенность тем, что очередная партия БТР в количестве 62 штук, которые являются неотъемлемой частью работающего на сегодняшний день контракта и которые уже приняты иракской стороной, находится в порту Одессы и по неизвестным причинам не отправляется иракской стороне”, – заявил В.Смирнов.

По его словам, в целом встреча состоялась в теплой и дружеской атмосфере, и стороны нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам.

Справка УНИАН. 1 сентября издание ZN.UA в публикации под названием «Саламатин спасся от гнева Януковича, придумав несуществующий оружейный контракт с Ираком» написало, что Д.Саламатин в письме от 9 августа отрапортовал Президенту об урегулировании ситуации вокруг сорванного контракта на поставки в Ирак военной техники. Д.Саламатин сообщил Президенту, что с премьер-министром Ирака достигнута договоренность о продлении контракта.

Вместе с тем ZN.UA, сославшись на документы, которые имеются в распоряжении издания, утверждает, что никаких договоренностей с иракским премьером достигнуто не было.

«Меморандум о взаимопонимании» между Украиной и Ираком подписал один из чиновников военного ведомства. «И то этот меморандум датирован 16 августа, хотя Саламатин в письменном виде доложил Президенту об «успехах» на иракском направлении неделей раньше, 9 августа. И чтобы только продолжить разговор с Украиной, меморандум требует предоставления Ираку банковских гарантий и гарантий правительства Украины не позднее 23 августа этого года. ZN.UA точно известно, что в указанный срок никто никаких гарантий Ираку из Украины не прислал», - сообщало издание.