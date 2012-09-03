К 5 сентября будет подготовлен законопроект о введении утилизационного сбора Украиной

Министерство экологии и природных ресурсов должно разработать законопроект о введения утилизационного сбора на импортные автомобили для рассмотрения на следующем заседании Кабинета министров, которое состоится 5 сентября.

Как сообщил УНИАН министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, такое поручение его ведомству было дано на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Принято решение разработать (законопроект – УНИАН) и принять адекватные меры. На следующем Кабмине я буду докладывать проект», - сказал Э. Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что «правительство рассмотрит вопрос о введении аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России», подчеркнув, что «наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров».

При этом, по словам премьера, в перспективе Украина планирует заключить соглашение с Россией о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле.