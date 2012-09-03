Производство проката в Украине за январь-август упало на 7%, стали – на 5%

В Украине по оперативным данным за январь-август 2012 г производство проката сократилось относительно аналогичного периода 2011 г на 7% , производство стали - на 5%. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За 8 месяцев т. г. метпредприятия произвели 19, 681 млн тонн общего проката, что на 7% или на 1,537 млн тонн меньше, чем за 8 месяцев 2011 г.

Производство стали за указанный период снизилось на 5% (на 1,142 млн тонн) - до 22,010 млн тонн.

Производство чугуна за январь-август т.г. сократилось относительно января-августа 2011 г незначительно - на 25 тыс. тонн - до 19,083 млн тонн.

Производство метизов за отчетный период снизилось на 27% или на 50 тыс. тонн – до 137 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011г. производство чугуна в Украине выросло в сравнении с 2010 г. на 6% - 28,879 млн тонн, стали – на 6% - до34,689 млн тонн, проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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Производство основных видов железорудного сырья выросло на 1-5%

В Украине по оперативным данным за январь-август 2012 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно аналогичного периода 2011 г. на 1-5%, сообщили УНИАН в ассоциации металлургических предприятий «Металлургпром».

Объемы производства железной руды за 8 месяцев т. г. выросли на 1%, или на 791 тыс. тонн - до 53,569 млн тонн.

Производство железорудного концентрата увеличилось на 2%, или на 808 тыс. тонн, - до 44,370 млн тонн.

Производство агломерата выросло на 3% (на 860 тыс. тонн) - до 28,705 млн тонн. Производство окатышей за январь-август увеличилось на 5%, или 743 тыс. тонн, - до 15,341 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2011 г. объемы производства железной руды в Украине выросли на 3% - до 79,546 млн тонн, железорудного концентрата – на 3% - до 65,91млн тонн. Производство агломерата выросло на 6% - до 42,018 млн тонн, окатышей - на 213 тыс. тонн - до 22,355 млн тонн. Объемы экспорта железорудного сырья составили 34,557 млн тонн, что на 4,7% больше, чем за 2010 год.