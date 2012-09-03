Производство стальных труб в Украине за 8 месяцев сократилось на 5%

В Украине по оперативным данным за 8 месяцев 2012 г производство стальных труб сократилось относительно аналогичного периода 2011 г. на 5% или на 78 тыс. тонн - до 1,420 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-август 2012 г увеличилось на 17% - до 299,4 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 7% - до 291,5 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод сократил производство на 23,4% - до 57,2 тыс. тонн.

Луганский трубный завод сократил производство на 20,6% - до 120,1 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-августе 2012 г увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2011 г почти на 17% - до 169,5 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период сократил производство на 26% - до 294 тыс. тонн при том, что за 5 месяцев т.г. предприятие нарастило выпуск труб почти на 9,3% - до 270,2 тыс. тонн. В августе ХТЗ произвел всего 5,4 тыс. тонн труб.

Днепропетровский завод «Коминмет» сократил производство на 2,5% - до 122,5 тыс. тонн труб.

Как сообщал УНИАН, за 5 месяцев т.г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 5 месяцев 2011 г. на 5% - до 966,9 тыс. тонн.

В Украине за 2011г производство стальных труб выросло относительно 2010 г. на 26% или на 454 тыс. тонн – до 2,213 млн тонн.

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