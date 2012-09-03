Минобороны сформирует уставный фонд «Укроборонпрома» — постановление Кабмина

Кабинет министров Украины своим постановлением № 814 от 3 сентября т. г. передал Министерству обороны Украины полномочия по управлению средствами, предусмотренными в госбюджете для формирования уставного капитала государственного концерна «Укроборонпром».

Текст постановления опубликован на информационном портале правительства.

Согласно документу, бюджетные назначения, предусмотренные в 2012 году Министерству экономического развития и торговли в общем фонде государственного бюджета по программе "Формирование уставного капитала Государственного концерна "Укроборонпром" в сумме 20 млн грн, передаются Министерству обороны.

Кроме того, в постановлении предусмотрено сокращение на 80 млн грн расходов по программе "Развитие вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины" и одновременное увеличение на эту же сумму расходов по программе «Формирование уставного фонда Государственного концерна «Укроборонпром».

Справка УНИАН. Согласно уставу «Укроборонпрома», концерн образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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